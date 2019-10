¿Matrimonio? Surge nueva teoría sobre la ruptura de Kylie Jenner y Travis Scott

Estados Unidos.- Hace poco una fuente cercana a la joven empresaria, Kylie Jenner y Travis Scott, reveló que las razones detrás de la ruptura de la pareja eran que él siente que la vida familiar es demasiado dura y quiere enfocarse en su carrera, mientras que ella quiere casarse y tener más hijos pronto.

Cabe mencionar que cuando recien se reveló que ambos habían terminado, se rumoró que ellos habían decidido separarse debido a que ella quería ser mamá de nuevo, otros que había sido una infidelidad por parte de Travis, misma que desmintió su supuesta amante.

De igual manera el informante relató que el rapero de 28 años sentía que esa no era su vida y que quería enfocarse en su carrera más que en incrementar su familia y llegar al altar con la menor del clan Kardashia-Jenner.

Ha sido duro para él llegar a casa todas las noches con su familia y poner a la pequeña en la cama. No es en donde está su vida, lo que hizo sentir insegura a Kylie. En los últimos meses, Kylie sintió que ellos estaban yendo sin rumbo y no estaba segura de lo que estaba pasando. Ella quiere casarse y tener más hijos, y se hizo claro que él no le puede dar eso por el momento", concluyó.