Matthew McConaughey se une como villano al elenco de 'The Batman'

Estados Unidos.- Una de las cintas más esperadas por los fanáticos del Caballero de la Noche, sin duda alguna es The Batman, la cual está planeada para un estreno entre 2021 y 2022.

Los fans se encuentran espectantes ante cualquier noticia sobre el film que protagonizará Robert Pattinson como Bruce Wayne.

Pues una noticia sobre una adición al elenco ha sido revelada a la luz, el reconocido actor y ganador del Oscar, Matthew McConaughey, ha sido elegido para interpretar a Harvey Dent, mejor conocido como Two Faces o Dos Caras.

Pero no hay que hacerse ilusiones, porque este rol no se verá en la película de 2021, sino en su secuela. Así es, aún no estrenan la primera y ya lo tienen seleccionado para aparecer en la segunda película.

Pero esta noticia ha alegrado a los fanáticos del hombre murciélago, porque sin quererlo, se enteraron de que habrán mínimo dos entregas del vigilante de Gotham.