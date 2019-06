Mauricio Clark apoya a través de Twitter al pederasta Marcial Maciel

Ciudad de México.- Mauricio Clark, el polémico conductor de televisión vuelve a dar de que hablar con un comentario que compartió en su cuenta de Twitter donde brinda su apoyo a la asociación seglar Regnum Christi, fundada por el ya fallecido padre Marcial Maciel Degollado.

Cabe recordar que el sacerdote Maciel fue acusado de cometer abusos sexuales a varios miembros de la congregación y estudiantes de los establecimientos de los legionarios, menores de edad, en el año de 1997, los cuales fueron aceptados por la Legión de Cristo en 2010.

En efecto, el padre Maciel tuvo muchos errores pues no olvidemos que era ser humano, al igual que todos nosotros, sin excepción y, no olvidemos que los que más cerca estén de Dios, más tentados son por el demonio.



Todo mi apoyo, amor y solidaridad para la legión @Regnum_Christi. — Mauricio Clark �������� (@clarketo) 27 de junio de 2019

El post ha generado cientos de reacciones, ha sido retweeteado mas de 20 veces y en los comentarios ha generado un enfretamiento y diversas criticas hacia él y su comentario.

"Sr. Mauricio pareciera que está justificando la pedofilia al decir “tuvo muchos errores no olvidemos que era ser humano", comento una usuaria.

"Falsa disyuntiva: o me acerco a Dios y soy tentado o me alejo de Él para no ser tentado. Estás haciendo una inferencia incorrecta como decir: o hago dieta y soy tentado o me quedo gordo para no ser tentado", comentó otro.