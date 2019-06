¿Mauricio Clark tenía razón? Bisognó invitó a un joven a cuarto oscuro

Ciudad de México.- A escasas semanas de que una publicación revelara unas imágenes en las que Daniel Bisogno aparece besándose con un hombre, ahora la presentadora Elisa Beristain presentó el relato de otro hombre que asegura que el conductor de Ventaneando lo invitó a un cuarto oscuro en un antro gay.

En lo que parece ser una plática entre amigos en un restaurante, se escucha el comentario con respecto a las fotos antes mencionadas, a lo que el joven comentó: “Bisogno tiene cola que le pisen desde hace mucho, ese era un secreto a voces, todos sabían”.

Acto seguido, la misma persona relató:

Yo tengo anécdotas, fue en Acapulco, fue hace muchos años, yo tenía como 19 años, estaba en una disco y (yo) estaba con alguien más, con un actor, que no voy a decir su nombre, él (Daniel) quería que yo me fuera con él y dejara a la persona con la que yo estaba, y en ese club había como un cuarto oscuro, quería que yo me fuera con él, pero yo no iba a hacer eso”.