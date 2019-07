Mauricio Martínez libra por cuarta ocasión la batalla contra el cáncer

Estados Unidos.- El actor y cantante Mauricio Martínez, en un comunicado que publico en sus redes sociales, comentó que no ha parado de recibir llamadas para saber sobre su salud y vida personal, en este mismo explicó que ha librado la batalla contra el cáncer de vejiga en cuarta ocasión, sin embargo, no dará más detalles de su vida, a menos que sea sobre su carrera profesional, la cual lleva en EU.

Por lo que pueden ver, soy un hombre feliz, pleno, orgulloso de la vida que llevo, agradecido de ser sobreviviente de cáncer de vejiga por cuarta vez, soltero, viviendo mi sueño en Nueva York y dedicado 100 por ciento en mí, mi bienestar personal, espiritual y profesional”, fue uno de los comentarios dentro del documento.

El teléfono no ha parado de sonar. Gracias a todos quienes me siguen aquí en mis redes y a quienes han mostrado interés en mi, en mi salud y en mi vida personal. Aquí una explicación de corazón. - Mauricio Martínez #4dejulio #fuckcancer #loveislove #mauriciomartinez pic.twitter.com/TOn6H13hTl — Mauricio Martínez (@martinezmau) 4 de julio de 2019

Sin embargo, el locutor de La Taquilla, René Franco reveló que al hablar con el artista, este le comentó que una vez al mes recibe quimioterapia en su miembro viril, para evitar que el cáncer vuelva nuevamente.

Otros de los puntos que resaltó en su comunicado fueron sus éxitos en Nueva York, donde grabará su nuevo material discográfico y comenzará los ensayos de una Nueva Aventura Teatral y filmará el cortometraje How They Met Themselves.