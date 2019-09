Maurico Ochmann admite que le gustaría otro bebé con Aislinn Derbez

Ciudad de México.- La pareja conformada por Aislinn Derbez y Maurico Ochmann recibió el 25 de febrero de 2018 a su primera hija, Kailani, pero tras una entrevista se cree que pronto le darán un hermanito a su primogénita.

Ochmann admitió estar más que feliz siendo padre de nuevo por lo que no descartó tener otro hijo con la hija de Eugenio Derbez.

Estamos en eso, todavía no está dentro del mapa, pero pues vamos a ver. La verdad es que yo estoy feliz ya con mis dos hijas, pero ser papá me encanta, entonces no sabemos”, comentó el famoso quien es padre de dos niñas, una adolescente y una bebé.