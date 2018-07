Mayeli Alonso lo hace oficial, le firma el divorcio a Lupillo Rivera

Ciudad de México.- Después de varios meses de polémicas, fuertes declaraciones y de rumores sobre lo que pudo llevarlos a querer separarse, la cadena Univision informó que la empresaria Mayeli Alonso ya firmó la petición de divorcio que el cantante Lupillo Rivera le hizo.

“Ya es oficial, ya estamos en ese proceso. La verdad fue difícil firmarlo. Yo creo que siempre cuando tienes un documento tan importante y que significa tanto para ti, es difícil firmar el divorcio”, compartió Mayeli, para después decir que está bien y que estuvo “segura de lo que firmé”.

En el documento del divorcio se indica que Mayeli pidió manutención a Lupillo, y ante la sorpresa de los medios por este detalle, ella aclaró en entrevista el por qué de ese acuerdo.

“Fue una estrategia de mi abogado, porque en el documento decía que la parte de él, no sé si era correcto o no, pero mi abogado decía que estaban pidiendo algo para él. No sé si se equivocaron, no sé si de verdad era, pero por estrategia de mi abogado me dijo "si en la corte reciben que él puede pedir algo y tú no dices que tú también, te van a quitar dinero a ti”, explicó Mayeli.

La empresaria dijo que no hubo repartición de bienes, sino que cada quien se quedó con las cosas que ellos mismos adquirieron. “No nos repartimos nada, la verdad yo tengo lo mío, él lo de él”.

Sobre sus hijos, Mayeli explicó que se dividirán el tiempo que están con ellos. “Yo creo que eso es algo muy justo, yo siempre he pensado que los niños tienen que estar tanto con la mamá como con el papá. Él es un súper papá, es muy buen padre, mis hijos lo adoran y yo creo que se merece también tener el mismo derecho que yo”.