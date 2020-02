'Me Too' sobre condena de Weinstein: "Deberá responder por sus crímenes"

Nueva York, Estados Unidos.- El movimiento 'Me Too' apludió "el coraje" de las víctimas que han testificado en contra de Harvey Weinstein y la labor del jurado del caso luego de que el productor fuera condenado por violación y agresión sexual, además de señalar que ahora se debe pensar en las víctimas del abuso y violencia sexual.

Hoy un jurado confirmó lo que todos sabíamos: Harvey Weinstein cometió agresión sexual. Esto no habría sido posible sin las voces de quienes rompieron el silencio dentro y fuera del tribunal, las sobrevivientes que valientemente testificaron y los jurados que, pese a una implacable y poco ética estrategia de defensa, votaron para encontrar a un Harvey Weinstein sin remordimientos culpable", inicia el mensaje que 'Me Too' emitió tras la decisión del jurado.