“Me amo como soy”: Ingrid Coronado presume su cuerpazo a los 44 años

Ciudad de México.- Desde finales de 2018 Ingrid Coronado decidió alejarse de la vida de espectáculos y tomarse un descanso al lado de su familia pero también para disfrutar de ella misma.

Desde entonces la hemos visto viajando y cumpliendo sus sueños, pues ella misma lo ha revelado en diversas ocasiones a través de redes sociales.

Hace unas horas esta bella conductora publicó una fotografía luciendo su espectacular figura en un bikini verde, en la que aprovechó para tener un momento reflexivo.

A veces me pongo filosófica y me pregunto qué querrá D*os de nosotros? Que seamos algo así como una buena actuación de una persona espiritual? O que nos amemos y aceptemos como somos?”, inició escribiendo la ex de Fernando del Solar.

En el extenso mensaje, Ingrid también reconoció no ser la jovencita de hace 20 años, pero a sus 44 primaveras se siente mejor que nunca.

Hoy a mis 44 años soy consciente que ya no tengo ni el cuerpo, ni la piel de cuando tenía 20, pero sin duda, no solo me acepto si no que me amo así como soy. Estoy orgullosa de haber perdido tono en la piel de mi abdomen para dar a luz a los 3 seres que más amo en la vida. Estoy orgullosa de las arrugas de mis ojos, las cuales no trato de disimular con productos invasivos de “belleza” porque son pruebas de todo lo que he reído en mi vida. Me cuido y cuido mi cuerpo. #Meamocomosoy