“Me ayudó a confiar en mí”: Yalitza y su agradecimiento hacia Alfonso Cuarón

Estados Unidos.- Yalitza Aparicio sigue disfrutando del reconocimiento por su protagónico en la película Roma, y durante una entrevista en Estados Unidos, la actriz manifestó su deseo de realizar un proyecto en Hollywood y de seguir aprendiendo, además de hablar sobre lo que el director Alfonso Cuarón ha significado en su vida.

Con los pies en la tierra, la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, reveló que para lograr ese sueño necesita prepararse, por lo que ahora tiene como prioridad aprender inglés.

Con respecto a continuar no me lo habían planteado así directamente, he dicho que sí me gustaría continuar, de hecho, igual había mencionado que uno de mis primeros propósitos es aprender inglés, no sé si exactamente aquí en Hollywood, como se dieron cuenta, aunque la película es mexicana ha tenido una gran importancia y pues puede haber muchas películas totalmente mexicanas que logren estar en este lugar”, expresó.