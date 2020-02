"Me cag...": Montse obliga a Yolanda Andrade a hacer algo que no le gusta

Ciudad de México.- Montserrat Oliver compartió un nuevo video en su canal de YouTube para mostrar que había hecho enojar a su compañera, Yolanda Andrade, por obligarla a hacer algo que no le gusta.

Montse decidió realizar una sesión fotográfica al lado de su gran amiga, sin embargo, ella seguró que le "cag...".

Yolanda fue obligada a pararse frente a la cámara y colaborar en la dinámica pues asegura que pese a salir en la televisión, no le agrada que le tomen instantáneas.

La verdad es un momento en el que me caigo gorda porque no me gustan las fotos. Me ca… las pu… fotos. Pero entonces el fotógrafo fue muy paciente, el maquillista pues es el mejor y tú la mejor compañera", comentó la conductora de Montse & Joe .

La originaria de Culiacán agradeció la paciencia que el staff tuvo con ella y aseguró que trabajará sus emociones para poder disfrutar más de las sesiones.

Oigan, es que es en serio, no es mam…, hay una parte que tengo que trabajar que son las fotos. No me gustan, no me gustan", finalizó.