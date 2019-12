"Me cag... de la risa": El día que Natalia Jiménez dejó plantado a su ex en el altar

Ciudad de México.- Natalia Jiménez estuvo como invitada en el programa de YouTube El Frasco con Mau Nieto y Román Torres y en este espacio reveló algunas intimidades de la vez que dejó plantado a su exnovio en el altar.

La cantante española explicó que en pleno día de su boda se dio cuenta que no quería pasar el resto de su vida al lado del joven, por ello decidió cancelar el enlace.

Llevábamos como un año, estábamos trabajando mucho con La Quinta Estación. Él era el mejor amigo de mi guitarrista. El día de la boda pensé que eso no era para mi, así que me levanté y le dije ‘tío, no hay boda”, dijo Natalia.