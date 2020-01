"Me da coraje, todo es mentira": Edwin Luna responde a acusaciones de su ex

Ciudad de México.- Edwin Luna envió un contundente mensaje a su expareja, Érika Monclova, y afirmó que sus declaraciones son "una mentira" pues la mujer aseguró que el cantante no cumple con sus obligaciones de padre.

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey aseguró que va aceptar alejarse de su hijo Miguel a fin de que el pequeño no se vea afectado por las declaraciones de su madre.

Si no quiere que lo vea, yo respeto, no será la primera vez que sucede... el afectado no soy yo, es mi niño Miguel", admitió Edwin.