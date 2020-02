"Me da risa": 'El Güero' Castro 'humilla' a Angélica Rivera al negar su romance

Ciudad de México.- Desde que Angélica Rivera anunció su divorcio con el expresidente, Enrique Peña Nieto, surgieron varios rumores pues rápidamente fue vista compartiendo momentos especiales al lado de su también exesposo, José Alberto Castro.

'La Gaviota' y el productor de Televisa se han reunido para celebrar los logros de sus hijos como estar en los ensayos de Sofía Castro o pasar la Navidad como toda una familia.

A pesar de las fuertes especulaciones sobre una reconciliación, José Alberto ofreció una entrevista a los medios para aclarar la situación.

'El Güero' Castro confesó que le causa mucha gracia las noticias sobre su supuesto romance con Angélica y se negó a dar más detalles sobre su vida sentimental.

Me causa mucha gracia. Saben que de mi vida personal no me gusta hablar mucho. Estoy tranquilo, estoy bien, estoy contento. Todo en paz", añadió.