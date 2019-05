"Me daría tristeza": Latin Lover sobre supuestos aires de diva de Yalitza

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas surgió el rumor de que a la actriz Yalitza Aparicio ya se le subió la fama, ante esta situación reaccionó Víctor Manuel Reséndez Nuncio, mejor conocido como Latin Lover, quien también participó en la exitosa película Roma.

El actor envió un contundente mensaje a la originaria de Oaxaca, que se ha convertido en la imagen de algunas importantes marcas.

Los rumores de que Yalitza se convirtió en una “diva” surgieron cuando se ‘regañó’ a la prensa que la esperaba afuera del Senado, su actitud fue señalada como prepotente. Desde entonces, se dice que Aparicio ya ‘perdió’ el piso.

Por esta situación, se preguntó su opinión a Latin Lover, quien señaló que se pondría triste si es verdad lo que se dice de Yalitza.

No quiero pensar que ya se le subió, porque me daría tristeza; quiero pensar que no es ella, que es la gente que está detrás, la que le dice: ‘hasta aquí damos entrevista”, comentó el exluchador.