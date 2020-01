"Me deben y pagarán": Padre de Meghan le envía contundente mensaje y a Harry

Ottawa, Canadá.- Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, en la entrevista para su documental, Thomas Markle: Mi Historia, declaró que tanto su hija como el Príncipe Harry le deben mucho por las falta de respeto hacia él y sus ataques, pero que ahora continuaría luchando hasta que ambos le paguen por lo que le deben.

El exdirector de iluminación en la entrevista con Channel 5 retomó el pleito con la carta y el pleito por haber vendido las fotos posteriores a la boda de los duques de Sussex, señalando que intentó disculparse con su hija por todo, pero que ella estaba demasiado molesta.

Cuando se le cuestionó por que hacia esto, él aseguró que solo trata de que se sepa la verdad y que Meghan y Harry vean que también es parte de su familia, les guste o no, en especial para ella ya que la cuidó con mucho amor cuando nació y mientras crecía.

Ya no tiene 12 años, no tiene derecho a ser tan sensible. Hay otras partes de la carta que nunca publicaría porque son demasiado ofensivas y perjudiciales para mí. Y ahí es donde está ahora. Voy a defenderme y me pagarán por ello. No me importa. En este punto, me deben. Los reales me deben. Harry me debe, Meghan me debe. Lo que tengo por lo que debería ser recompensado", aseveró Thomas.