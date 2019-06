"Me desmayo si veo sangre": Eugenio Derbez y los 'fantasmas' que lo acechan

Ciudad de México.- El famoso comediante mexicano Eugenio Derbez, protagonista de la taquillera película No se aceptan devoluciones, hizo reveladoras declaraciones durante una entrevista en el programa Sale el Sol.

El también actor afirmó que tiene un lado desconocido por muchas personas, y que dese niño lo siguen 'fantasmas' que hasta la fecha continúan presentes. Así lo dijo:

(Antes) Yo no existía, era un fantasma, desde chiquito estaba metido detrás de quién fuera, no me veías, no me atrevía a ver a nadie, a hablar con nadie, era muy tímido. De adolescente no me atrevía ni a pedirle un salero a un mesero. Cuando me convertí en comediante mi mamá me dijo 'no puedo creer que hayas cambiado de personalidad".