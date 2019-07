"Me dieron una muy buena paliza": Atala Sarmiento da detalles de su salud

Ciudad de México.- Seguidores de la reconocida periodista, Atala Sarmiento, se encontraban angustiado debido a que la famosa reveló que apenas se comenzaba a recuperar luego de estar dos semanas sin salir de su hogar debido a un inconveniente.

Ante esta situación, los fans de la exintegrante de Ventaneando no dudaron en cuestionar sobre lo que había pasado y hasta la propia productora Magda Rogriguez fue una de las personas que estuvo más al pendiente de lo que pasaba con Atala, según información del sitio ¡Hola!.

Recientemente Atala Sarmiento rompió el silencio y habló de su situación de salud.

Pues pasó que me atacaron al mismo tiempo cuatro especies distintas de bacterias que me dieron una muy buena paliza. Me tumbaron y hasta me mandaron unos días al hospital”.