"Me dio una alergia y punto": El 'Potrillo' habla de polémica por su estado en show

Acapulco, Guerrero.- Alejandro Fernández ha empleado varias veces sus redes sociales y el escenario de un show en Guadalajara para hablar sobre la especulación en torno al supuesto estado inconveniente que tuvo en un concierto en Mexicali, cuando muchos consideraron que 'El Potrillo' estaba bajo los efectos de alguna droga.

El cantante ha señalado que todo se trató de un intento de dañar su imagen y que las personas deben ser más conscientes sobre lo que comparten en redes sociales, sin embargo es hasta ahora que habla ante un medio sobre lo que pasó en esa polémica presentación musical.

Durante una entrevista concedida al programa 'Hoy', luego de haber ofrecido un concierto en Acapulco, el 'Potrillo' fue cuestionado sobre la polémica.

No tengo nada que aclarar, simplemente tenía media hora ahí en el concierto, entonces sí impresionante, me dio una alergia y punto. O sea, no hay nada, no tengo que aclarar nada. Porque si tuviera que aclarar algo, se va a ver peor", expuso el cantante.