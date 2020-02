"Me enamoré mucho": Claudia Lizaldi acepta que salió con un casado y fracasó

Ciudad de México.- La actriz y conductora, Claudia Lizaldi concedió una íntima entrevista con la revista TVNotas en la que confesó que salió con un hombre casado, sin embargo, su romance fracasó.

La mexicana de 41 años se sinceró y detalló que ella sabía que el hombre tenía esposa, pero este le había jurado que estaban por separarse.

Me aplicaron la que le aplicaba mi exmarido ( Eamonn Sean ) a las mujeres con las que salía. Este hombre me dijo: ‘Estoy mal con mi esposa’, se la creí y caí (ríe), pero después supe que me veía la cara y que todo estaba bien con su pareja", dijo la famosa.

Lizaldi explicó que se estaba profundamente enamorada de esta persona, con quien tenía una amistad de más de 15 años.

Te confieso que me enamoré mucho, pero cuando supe la verdad, me desenamoré y seguí como si nada; lo único que sí se perdió fue la amistad que tenía con él, era un amigo de más de 15 años, lo quería mucho y confiaba ciegamente en él", añadió.

Finalmente, Claudia reconoció que ha tenido muy malas experiencias amorosas y afirmó que cada una de ellas le ha dejado aprendizajes.

He aprendido a reírme de las cosas que me pasan y no sufrir. No sé qué me pasa, o si yo tenga un defecto de fábrica, pero he tenido mala suerte con esto de las relaciones amorosas", comentó entre risas.