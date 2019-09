"Me enoja que me digan Carlos": Karla Gascón sobre problema en aeropuerto

Ciudad de México.- La actriz española, Karla Sofía Gascón, está de regreso en la Ciudad de México para iniciar con los trámites de modificación de datos, y ser reconocida como mujer de manera legal.

Sin embargo, autoridades del aeropuerto la retuvieron al llegar al país, motivo por el cual Gascón aprovechó las cámaras de Ventaneando para aclarar la situación.

Antes de llegar hablé con la Embajada mexicana en España y ellos fueron muy amables e incluso me pidieron mi vuelo para no tener problemas al entrar al aeropuerto, pero no fue así, yo lo envié, pero ellos no lo reenviaron", aclaró la actriz.

Llegué al aeropuerto y la chica que me atendió no sabía que hacer y me tuve que quedar un rato ahí", añadió.

Por otro lado, Karla Sofía expresó que todo ese proceso le molesta mucho, ya que le tienen que llamar por su nombre de varón, situación que le "fastidia".

Me fastidia, me molesta porque yo estaba desacostumbrada a oír Carlos, y ahora lo tengo que volver a escuchar y me rechina".

.@karsiagascon detalla los inconvenientes que tuvo en su ingreso a México como mujer. #ExclusivaVentaneando Aquí más información: https://t.co/9syyJmslz4 pic.twitter.com/UIrd2K2QGl — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 27, 2019