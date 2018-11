"Me enojé mucho": Hija de Mariana Levy abre su corazón y habla de su muerte

Convertida en toda una mujer, con más de 164 mil seguidores en Instagram, María reconoce que el interés de la prensa en aquel momento la hizo replantearse el deseo de entrar al medio del espectáculo, una inquietud que expresó desde pequeña:

Fue muy difícil para mí de chiquita lidiar con tantas situaciones sin entender nada, teniendo una familia que estuviera tan involucrada en el medio y pasando una situación tan dolorosa, un duelo, pero al mismo tiempo teniendo a todos los medios encima”, confesó en entrevista para Hechos AM.

Por primera ocasión, María reconoció que la terrible situación la hizo sentirse muy vulnerable y, a manera de defensa, decidió olvidar por completo sus deseos de ser actriz, como su mamá:

Como que me enojé mucho y lo bloqueé . Aunque cuando yo era bebé lo único que quería ser era ‘actora’, cuando pasó todo esto me dolió tanto que decidí sacarlo por completo de mi vida”, explicó.

Después de más de una década de vivir con la ausencia de su madre, María se encuentra en otra etapa, una de madurez en la que quiere retomar sus sueños, incluyendo la actuación, razón por la cual decidió entrar a un curso donde aseguró se sintió muy cómoda:

Ahora me estoy dando la oportunidad de ser yo, me estoy dando la oportunidad de explorar absolutamente todo y de hacer las cosas que más miedo me dan, entre ellas, actuar”.