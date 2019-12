"Me enseñas mucho": Aislinn Derbez dedica tierno mensaje a Kailani

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Aislinn Derbez, conmovió a sus millones de admiradores al compartir un emotivo texto dedicado para su hija Kailani en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la hija de Eugenio Derbez publicó una fotografía con su primogénita y la acompañó con un mensaje en el que explicó la experiencia de haberse convertido en madre.

La personita que me ha obligado a ahondar profundamente en mi pasado para resolver y no seguir repitiendo todo aquello que ya no quiero en mi vida”, escribió Aislinn.