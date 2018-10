"Me estresan": Camila Sodi sobre los paparazzi que la siguen todo el tiempo

Ciudad de México.- Camila Sodi habló sin recelo sobre los paparazzi, luego de que gracias a ellos su relación más que cercana con Diego Boneta quedara al descubierto.

Sin entrar en detalles con respecto a su casi confirmado romance con el actor mexicano, Camila reveló que, a pesar de mostrarse más relajada, todavía se siente muy incómoda cuando es captada por los amantes de la lente.

No me da igual, me estresa, (aunque) cada vez me estresa menos (…), o sea, si estoy comiendo y hay alguien ahí viéndome a mí y a mis hijos pues si les digo. ‘oye, hágase a un lado señor, no me tome fotos’, pero ya no lo vivo desde ese lugar de miedo. Es difícil, es una fina línea de la privacidad y más con las redes sociales, es un tema muy complicado”, contó en entrevista para el programa Hoy.