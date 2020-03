"Me gustó su plática": Emma Coronel relata cómo la conquistó 'El Chapo'

Ciudad de México.- La actual esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Emma Coronel, por medio de una entrevista con Telemundo, contó cómo fue que conoció al narcotraficante más famoso de México.

Él estaba bailando con otra muchacha y yo con el que era mi novio y nos encontramos justo en el medio de la pista y bien coqueto me sonrió y más tarde me dijo un apersona que:’que dice el señor que si quieres bailar con él’ y yo ah ok, por su puesto”, relató.

La exmodelo relata que desde el primer momento que lo vio, sintió mucha confianza, pero no como esposo, sino como amigos, aunque un año más tarde logró concretarse su matrimonio, ya cuando ella tenía 18 años.

¿Cómo me conquistó?, varias ocasiones iba a la casa, yo digo que lo que me conquistó más bien de él fue su plática, su forma de tratarme, no me llevó las grandes cosas ni las grandes regalos, él se gana a las personas por su forma de ser, de actuar”, dijo.

Con respecto a su boda, ella recuerda que fue el dos de julio cuando le dio el sí, en su casa, de una forma muy discreta, solo familiares de ambos en el evento.

He escuchado que no se cuanta gente hubo, funcionarios, no sé…no es cierto, fue nada más mi familia, las personas del rancho (¿no hubo políticos?) No, yo nunca lo he visto a él (El chapo Guzmán) con un político”, aseveró.