“Me hierbe el pecho”: Anel arremete contra serie de José José y la demanda

Ciudad de México.- Anel Noreña, expareja de José José, desmintió en el programa Ventaneando algunos planteamientos de la serie José José: El príncipe de la canción (2018) y aseguró que entabló una demanda contra Estudios Tele México, una de las productoras del programa, por haber usado su nombre en dicho proyecto.

Ante Pati Chapoy, Pedro Sola, Daniel Bisgno y Mónica Castañeda, la madre de dos de los hijos del 'Príncipe de la canción' relató que algunas escenas de la bioserie no corresponden a la realidad.

Anel mencionó que ella nunca conoció al representante de José José, Raúl Ortiz ‘El Chumo’, y que la forma en ella se llegó a encontrar con Natalia Herrera Calles, la mujer a quien llamaban ‘Kiki’ y con la que el intérprete de El Triste se casó después de haber mantenido un romance con Noreña, tampoco ocurrió de la forma en que lo indica la serie.

Después, la actriz comenzó a hablar sobre ‘Kiki’ Herrera, momento en el que narró cómo fue que la conoció y cómo se dio su ruptura con José José debido a que salía con ella, además de asegurar que ella nunca volvió a ver a Natalia después de que esta comenzara un romance con el 'Príncipe de la canción'.

La expareja de José José comenzó a narrar que ella había sido considerada para protagonizar la película Vidita Negra, sin embargo, el papel quedó a cargo de otra actriz. Uno de los productores indicó que ella podía interpretar a otro personaje. Dicho rol ya había sido otorgado a ‘Kiki’ Herrera, por lo que Anel aceptó la opción de alternar el personaje con tal de “estar cerca del galán”.

Entonces Anel describió que conoció a ‘Kiki’ en las fiestas de un productor, donde asegura que Herrera llegaba a “meterse cualquier cantidad de cosas”.

Ahí la conozco, nos caimos bien, nada de humillarme como lo ponen en la serie de que: ‘tú eres la edecán y luego la prostituta’, no, no, no”, compartió Noreña.

Finalmente, Anel explicó cómo fue que José José terminó con ella e inició su romance con ‘Kiki’ Herrera.

Nunca vi a la ‘Kiki’, ¿por qué?, porque cuando ella se fue a hacer Vidita Negra, que conoce a José, esa colita del 70, yo la maquillaba, yo le presté ropa y se fue. Y me dice, ‘oye, qué quieres que te traiga de Venezuela’… Se van a la gira, José regresa del viaje, me dice ‘es la última noche que nos vemos, no sé qué, no sé cuánto’… No le creí”, relató.