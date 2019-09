"Me hizo sentir completa": Revelan acción que Lady Di hizo a mujer enferma

Angola, Luanda.- Durante su gira por África el Príncipe Harry en honor a su madre Lady Di recreó el icónico recorrido que ella realizó en enero de 1997 sobre un campo minado en Angola, durante el cual se reunió con una mujer, quien le reveló un secreto muy conmovedor sobre la madre del royal.

Sandra Thijika fue una de las víctimas que a causa de los explosivos perdió una pierna y en 1997 se sentó junto a la Princesa de Gales, quien fue capturada al acariciar su mejilla, momento que le relató a un muy atento duque de Sussex.

Después de que me midieron la rodilla, salimos y nos sentamos junto a una higuera. Ella me estaba hablando y yo me sentí muy feliz, me sentí completa al tener la atención de una Princesa", le reveló Sandra a Harry, quien se conmovió ante el gesto de su madre.