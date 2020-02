"Me invitó a su departamento": Adame revela qué actor trató de abusar de él

Ciudad de México.- Alfredo Adame rompió el silencio años después de haber sufrido acoso sexual cuando era tan solo un niño.

Para Venga la Alegría, Adame confesó la dura etapa que sufrió cuando era un menor de edad cuando un famoso actor trató de llevarlo a su departamento.

Mi papá me deja en las revistas y se iba a echar un café con sus cuates y siempre estaba un personaje llamado Enrique Alonso mejor conocido como ‘Cachirulo’ y me decía ‘cómo estás güerito’?”.

Relató que un día su papá no lo llevó, que fue él solo a leer las revistas como acostumbraba, por lo que el actor se le acercó y le sacó plática.

Se me empezó a acercar, acercar, acercar...y en cuanto me di cuenta me agarró mi miembro viril y me invitó a su departamento, está aquí cerca, lo empujé y me fui corriendo”, explayó.