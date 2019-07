"¡Me la pel..!, me importa una reverenda chin.!": Bisogno 'estalla' por escándalos

Ciudad de México.- A sólo unas horas de que Daniel Bisogno conmoviera las redes sociales al publicar una tierna imagen de su hija durmiendo y que hacía suponer que intentaba dejar atrás las diversas polémicas donde se le ha visto inmiscuido, al parecer el conductor tiene otras cosas pensadas.

Y es que el compañero de Pati Chapoy ha protagonizado recientemente diversos escándalos. Uno el que se refiere a su orientación sexual, otro más contra su comadre Raquel Bigorra quien habría vendido información personal de su vida para obtener beneficios, o el que lo señalan en un accidente de tránsito.

Al parecer ésta crisis habría alcanzado su punto máximo pues hoy Bisogno publicó en su columna para el Diario Basta!:

¡Me la pel...! Peores toros he lidiado en mi vida y siempre he salido, y saldré, avante y triunfante. ¿Pero saben por qué? Porque sé quién soy y la gente que me conoce y quiere afortunadamente es muchísima y también saben el tipo de persona que soy. Por eso, pongan lo que pongan, digan lo que digan, ¡me importa una reverenda chin....!”