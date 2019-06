"Me lo paso por los hue...": Sergio Sendel tras ser señalado por acoso sexual

Ciudad de México.- Sergio Sendel se mostró accesible con los reporteros que lo entrevistaron durante la proyección del segundo capítulo de la telenovela Juntos, el corazón nunca se equivoca.



Sin embargo, la incomodidad del actor surgió en el momento en que una reportera lo cuestionó por los señalamientos en su contra por acoso sexual, por lo que inmediatamente respondió:

No voy a contestar tonterías, ¿qué pasó?, tómate un tequila mejor”.

Acto seguido, otra reportera le preguntó si este tipo de acusaciones eran una agresión hacia su persona, a lo que Sendel dijo: “hay retrasados mentales, hay idiotas, como hay hombres, hay mujeres imbéciles, no voy a contestar eso”.



No obstante, más allá de acabar el tema, otro reportero cuestionó si eso no manchaba su imagen, instante en que el actor refutó:

A mí no me mancha nadie, qué pasó, soy impecable, tengo una conducta impecable, o sea, no me preocupa nada, me lo paso por los hue...".

Finalmente, Sergio Sendel explicó: “es un movimiento con dos caras, con doble filo, es un movimiento frágil, su estructura, porque lo puedes utilizar para denunciar algo que realmente valga la pena o para también hacerle daño a alguien que no te ha hecho nada o no ha hecho nada”.