"Me menospreciaron": Atala Sarmiento y la humillación que vivió por ser mujer

Ciudad de México.- Con la franqueza que le caracteriza, la conductora Atala Sarmiento, a través de su columna, abrió su corazón y narró un episodio en el que se sintió menospreciada por el solo hecho de ser mujer.

Un día posterior al Día Internacional de la Mujer, la presentadora señaló que tuvo la oportunidad de ser parte de la gira de conciertos de un famoso músico como traductora de sus presentaciones.

La producción no me entregó vestuario ni maquillaje y me pidió que corriera por mi cuenta bajo advertencia de previa aprobación del director general", relató Sarmiento.

Asimismo, la expanelista de Ventaneando narró que vivió un tenso momento cuando fue con el director general para mostrarle el vestido que había elegido.

Me dijo '¡no, no, así no! Ve a ponértelo y me lo vienes a modelar'. Me quedé de una pieza, petrificada sin poder hablar, y caminé hacia mi improvisado camerino para hacer lo que se me ordenó", indicó.