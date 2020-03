"Me metió en aprietos": Eugenio Derbez sobre entrevista con José Eduardo

Ciudad de México.- El talentoso comediante y actor, Eugenio Derbez, confesó a Primera Mano que la entrevista con su hijo, José Eduardo Derbez, lo "metió en aprietos", pues él no esperaba que las preguntas iban a ser tan difíciles.

Derbez señaló que el creía que sería cuestionado por su comida favorita, sus proyectos próximos o pasados, pero jamás que tendría que revelar tanto de su pasado y menos de su relación con Victoria Ruffo.

Sin embargo, José Eduardo lo interrogó sobre como se conocieron, su primera cita y por supuesto sobre la rumoreada boda falsa, lo que para el actor fue complicado de contestar, sintiéndose en jaque.

Fue fuerte, te lo juro que sí me puso de '¿ahora qué hago?', no le quería echar a perder la entrevista pero sí me metió en aprietos", dijo Eugenio.