“Me movió las fibras del alma”: Thalía impacta a sus fans con una fotografía

Ciudad de México.- La famosa cantante Thalía publicó a hace unos días una tierna foto de su infancia y de acuerdo a sus palabras le “me movió las fibras del alma”.

Thalía escribió un extenso mensaje para acompañar la imagen en Instagram y explicó que el collage lo había realizado una seguidora.

Hoy por la mañana me encontré esta imagen que uno de ustedes hizo y me movió las fibras del alma. Entendí que esa niña, de la edad de mi hija Sabrina, 11 años, es la que me da la fuerza y la intuición de seguir los pasos de mis sueños. ¡Esa niña, llena de alegría, de vida y de ilusiones fantásticas sigue mostrándome que está bien ser auténtico, que está bien ser diferente y que se vale crear...”, inició escribiendo.