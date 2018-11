"Me ofrecen viajes": Desnudos de Celia Lora hacen que la confundan con escort

Ciudad de México.- La hija de Álex y Chela Lora ha dado de qué hablar por sus atrevidas imágenes en redes sociales, las cuales dejan muy poco a la imaginación.

La sensual joven de 34 años confesó recientemente que debido a su escultural figura, varios hombres le han hecho propuestas indecorosas pensando que es una "escort".

La hija de la famosa pareja mexicana aseguró que a diario recibe de todo tipo de proposiciones indecentes de todas partes del mundo debido a las candentes fotos que comparte en Instagram.

La gente que más escribe no es de aquí, es mucho hindú. Creen que soy escort, como ven que viajo mucho. Hoy uno me preguntó que si me quería ir con él a Dubai o a las Maldivas, pobre pen... yo me voy sola".