"Me pesa mucho": Gala Montes lamenta muerte de actor del 'Señor de los Cielos'

Ciudad de México.- Reporteros de Infobae se contactaron con Gala Montes para que la actriz brindara su postura luego de la lamentable muerte de Sebastián Ferrat con quien trabajó en El Señor de los Cielos.

En la entrevista, la joven actriz manifestó que Ferrat siempre fue un gran compañero pues la ayudó mucho cuando estaba en la serie debido a que todavía era una niña.

Él siempre fue muy cálido a la hora de trabajar, cuando yo era niña él me alentaba mucho y no me trataba como eso, sino como un compañero más... me hacía sentir a su altura siendo una niña", dijo Gala.