"Me piden que me suicide 200 veces al día": Frida Sofía denuncia ciberbullying

Ciudad de México.- Frida Sofía empleó su cuenta de Instagram para denunciar que es víctima de ciberbullying luego de llevar algunas semanas exponiendo sus diferencias con algunas integrantes de la Dinastía Pinal, sobre todo con Michelle Salas.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Alejandra Guzmán expresó:

La verdad es que me da pena y tristeza, pero es por eso que estallé. Estos insultos y comparaciones las he tenido que aguantar toda mi vida. Sin razón alguna. Por eso prefiero que me digan lo que digan, pero que por lo menos sepan que aquí no hay monedita de oro . Es muy difícil tratar de complacer a todos, pero más difícil es tener que agachar la cabeza y callarte todo ante la prensa para que “tu familia” se vea mal”.

De la misma forma, la joven aseguró que constantemente le recuerdan lo alejada que está de sus seres queridos, sobre todo de su famosa madre.

En otro mensaje agregó:

La verdad esto es leve, pero imagínense yo creo que me llegan aproximadamente 100 o 200 mensajes así todos los días. Diciéndome que me suicide, que mi mamá no me quiere, que mi papá me abandonó, que no sirvo para nada, que soy una drogadicta, que no sé nada. Hay gente que me ha dicho que me paga para que me suicide”.