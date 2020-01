"Me pongo lo que diga Edwin": Kimberly Flores confiesa quién elige sus atuendos

Ciudad de México.- Kimberly Flores aseguró que su esposo, Edwin Luna, la ayuda a eligir sus atuendos pues en los últimos días la modelo fue víctima de críticas y duros comentarios por el sensual 'outfit' que utilizó en Hoy.

La guatemalteca de 32 años decidió responder algunas preguntas de sus seguidores a través de una dinámica en sus historias de Instagram.

Un usuario en lugar de cuestionar a Kimberly mejor optó por recomendarle que busque a un asesor de modas para que sus atuendos luzcan mejor.

Ante esto, Kimberly quiso dejar en claro que ella se viste buscando su comodidad y además toma en cuenta la opinión de Edwin.

Me visto como yo me siento cómoda y a veces como mi esposo me diga y él eligió este 'outfit'", comentó Flores.