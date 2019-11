"Me preparé mucho": Belinda habla de la falla durante el homenaje a Selena

Ciudad de México.- Durante una entrevista para Ventaneando, la cantante Belinda habló sobre el polémico momento que vivió durante su presentación

En los Premios de la Radio, tuvo fallas con el micrófono, pues durante su presentación no se escuchaba nada durante el homenaje a Selena.

Al preguntarle sobre Lupillo Rivera, la artista contestó:

Yo no hablo de nadie, porque yo hablo por mi, hablo de mi carrera, siempre he sido una persona que me he concentrado en mi trabajo, no me gusta dar de qué hablar. Que la gente hable lo que quiera, yo estoy feliz, ganando como siempre”.