“Me puse como demonio”: Bisogno y su acalorada pelea con chofer de Metrobús

Ciudad de México.- Daniel Bisogno pronosticó que pronto será llamado ‘Lady Metrobús’, esto luego de relatar la acalorada discusión que mantuvo con el conductor de dicho transporte este fin de semana.

El conductor de Ventaneando contó a sus compañeros, durante la sección Junta semanal, que terminó por hacerse de palabras con el chofer luego de que este le ‘echara’ la unidad encima a él y a su esposa Cristina cuando intentaban cruzar el Eje Central.

Bisogno narró que él y Cristina habían decidido acudir al Teatro Hidalgo para ver la obra El beso de la mujer araña, pero como habían llegado muy temprano se dispusieron a comer algo en un café.

La pareja se había trasladado en Uber hasta la zona para evitar el tráfico y el tener que enfrentarse a que pudiera no haber dónde estacionarse, por lo que para dirigirse al establecimiento debieron caminar.

Fue entonces cuando se presentó el incidente, ya que el autobús no detuvo su marcha y en su lugar el chofer comenzó a hacer ademanes de que les aventaba en camión encima, compartió Bisogno.

Cruzamos el Eje Central. O sea, del Teatro Hidalgo a Bellas Artes. Y uno del Metrobús me deja ir el camión a Cristina y a mí. Nos toca el claxon y empieza a aventar el camión”, contó el presentador, además de asegurar que le había exigido a gritos y groserías al camionero que se bajara y arreglaran las cosas.

Si ven ustedes el nuevo ‘Lady Metrobús’, sí, lo hice. Me puse como demonio…. Y aplaudieron los del camión arriba, ahí en el Eje Central… De entrada, la preferencia aquí y en China la tiene el peatón. Le dije lo que le debía a tantos que, no sabes, me fui con tan buen sabor de boca”, expuso Daniel Bisgono.