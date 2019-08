"Me quitó el sueño de ser papá": Ex de Frida Sofía revela que abortó sola en su casa

Ciudad de México.- Christian Estrada, exnovio de Frida Sofía, confirmó en entrevista para el programa Un Nuevo Día la versión con respecto a que la joven perdió al bebé que procrearon juntos sola en su casa.

Luego de manifestar su molestia contra la joven cantante en redes sociales, Estrada fue entrevistado en las calles de Miami, y al escuchar la pregunta sobre la versión de que algunas amigas de Frida dicen que ella misma se practicó el aborto sola en su casa, el modelo respondió con un tajante: "Sí”.

Posteriormente, agregó:

Yo supe que Frida tenía medicamentos, es un tema donde igual me sigue afectando a mí, no sé si los medicamentos que ella tomaba fue la decisión de no tener a la bebé o lo abortó ella misma”.