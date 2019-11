"Me robas suspiros": Andrea Escalona provoca en sexy conjunto de top y short

Ciudad de México.- No hay día que Andrea Escalona no desate pasiones con sus atrevidos atuendos y este miércoles no fue la excepción pues la presentadora del programa Hoy lució su envidiable figura con un sensual conjunto compuesto por short y top.

La hija de Magda Rodríguez optó por aparecer en el famoso matutino con un diminuto crop top repleto de flores de distintos colores que hacía juego con un pequeño short que enmarcaba sus espectaculares piernas.

Escalona compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto en donde luce este 'outfit' y provocó suspiros a varios de sus seguidores, quienes no han dejado de escribir halagos, piropos y picantes comentarios, recopilando más de 13 mil 'Me gusta'.

¿Cuál es el límite de tu belleza?".

Qué bonita mujer".

Muñequita hermosa".

Estás bien mamacita".