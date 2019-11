"Me intenté suicidar": Yolanda Andrade revela las causas de su alcoholismo

Ciudad de México.- La conductora, Yolanda Andrade abrió su corazón, y confesó los porqués de su alcoholismo, al asegurar que todo proviene de una triste tragedia.

La celebridad confesó que todo se dio luego de haberle deseado la muerte a su padre, lo cual lamentablemente se convirtió en realidad.

Mi papá se fue con esta mujer (con quien tenía una relación extramarital) y yo le dije: ‘para mí estás muerto, ni me hables cabr*n’ (…) y efectivamente esa misma noche se murió, le dio un infarto fulmimante; entonces, yo me sentí muy culpable, me sentí muy mal, hasta me intenté suicidar”, mencionó.