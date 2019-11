"Me sentí sola": Scarlett Johansson revela la dura etapa que vivió con su hija

Estados Unidos.- La famosa y denominada como una de las mujeres más sexys del mundo, Scarlett Johansson, reveló una de las etapas más duras a las que se ha enfrentado con su hija de 5 años, Rose Dorothy, a quien tuvo con su exesposo, Romain Dauriac.

La interprete de 'Black Widow' platicó que al protagonizar Marriage Story, donde personifica a una actriz que lucha por la custodia de su hijo tras un duro divorcio, confesó sentirse idéntificada y reveló lo duro que fue convertirse en madre soltera.

Me sentí en el pasado: hay tanta soledad en ser madre soltera. Obviamente, hay muchas cosas diferentes a la vez, pero puede haber un sentimiento de soledad y esa sensación constante de duda, de que no sabes qué demonios estás haciendo y no tienes a nadie más a quién se lo puedas preguntar", dijo Scarlett.