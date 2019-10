"Me siento muy mal": Jonathan Islas pide disculpas a Fabiola Campomanes

Ciudad de México.- La expareja de Fabiola Campomanes, Jonathan Islas, le pidió disculpas por medio de un video, luego de acusarla de ataque y además difamarla.

De verdad, me siento muy mal por lo que pasó. Sé que no tuve que haber actuado de esa manera y haber subido ese video a las redes", aseveró.

Además, Islas agregó que sintió pánico, motivo por el cual reaccionó de esa forma, sin primero hablar con su pareja.

No sé cómo llegamos a esto. Yo estaba en shock, estaba fuera de mí. Me puse nervioso, me espanté y lo primero que se me ocurrió fue subir ese video, el cual no tuve que haber subido” agregó.