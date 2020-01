"¿Me trataste muy bien?": 'Gomita', furiosa por declaraciones de Laura G

Ciudad de México.- Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', empleó sus redes sociales para manifestar su postura luego de que Laura G negó haberla agredido y atacado mientras participaban en Sabadazo.

A través de sus historias de Instagram, la querida payasita envió una clara indirecta para su excompañera pues aunque no mencionó nombre se entiende que es para ella.

¿Entonces tengo que decir que no me hiciste nada, que me trastate muy bien? Para que así digas que no soy cul... hoy Danna Paola entró en mi ser", dijo 'Gomita'.