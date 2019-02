"Me trató mal, me humilló": 'Bebeshita' a exproductor de 'Enamorándonos'

Ciudad de México.- La 'Bebeshita' fue una de las integrantes de Enamorándonos, uno de los programas más exitosos de TV Azteca.

Después de estar poco más de 2 años en el programa, la exconcursante salió de la emisión sin dar alguna declaración al respecto, aunque se especuló que tenía roces con el exproductor del mismo, Hernán Albarenque.

En esta ocasión, la 'Bebeshita' rompió el silencio y platicó sobre el maltrato que vivió en Enamorándonos.

El productor Hernán Albarenque es un patán, y lo sabe porque se lo he dicho. Me trató muy mal, me humilló, me gritó, me insultó y bueno, en la vida tienes un límite”.