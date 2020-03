"Me va a desaparecer": Acusan a exgalán de TV Azteca por violación y amenazas

Ciudad de México.- El nombre del actor Héctor Soberón de nueva cuenta está dando de qué hablar pues ahora una fan de nombre Brigitte Karen Rivera asegura que el famoso galán la secuestró, violó y embarazó en el año 2009 y no se ha hecho responsable.

En una entrevista difundida por TVyNovelas, la mujer explica que solicitó la prueba de ADN al exgalán de TV Azteca debido a que no quiere hacerse cargo del hijo que fue producto del abuso sexual.

El señor ya va para los 60 años, no entiendo: '¿A qué le tienes miedo, Héctor?”'. Si le marco empieza a discutir, me amenaza… Hoy lo que peleo es el bienestar de mi hijo", explicó la modelo.

Brigitte asegura que el mexicano le hace constantes amenazas a fin de que desista de su demanda, sin embargo, ella no quiere darse por vencida y permitir que siga impune.

Me dijo que me iba a desaparecer y que me iba a hacer cachitos", añadió.