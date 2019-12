"Me vale 3 hectáreas de...": Critican a 'Gomita' por operada y ella explota

Ciudad de México.- El famoso payaso, 'Lapizito', compartió un nuevo video en su canal de YouTube para denunciar que su hermana, Araceli Ordaz mejor conocida como 'Gomita', había sido hostigada por cuatro señoras que la criticaron toda la noche.

El suceso ocurrió cuando la familia de comediantes acudió al restaurante Sirloin Stockade, en Chihuahua, pero en lugar de pasar un rato agradable 'Gomita' terminó enojada por el hostigamiento.

'Gomita' no pudo contener su enojo y 'estalló' al momento en el que explicaba cómo ocurría la ocasión.

No es el eres o no, es que critican si me gusta esa operación, si no me gusta… Me vale 3 hectáreas de ...".