"Me vale": Lety Calderón a críticas por usar sombrero en funeral de José José

Ciudad de México.- Leticia Calderón aprovechó su encuentro con los reporteros que se encontraban en el concierto de Lupita D’Alessio para responder a quienes la criticaron por usar un sombrero muy peculiar durante el homenaje a José José.

Asegurando que no consideró inadecuado usar ese accesorio en su atuendo, la actriz manifestó:

Me pareció impropio llegar con un colet de caballo, entonces me pareció hermoso ese sombrero que, además, cuándo lo usas, si no es un evento así”.

Al ser cuestionada por las críticas, Lety contestó:

Ustedes me han visto usar pelucas, usar sombreros, chongos extraños y rarísimos porque estoy loca, y a mí me gusta, ya estoy en una edad que lo que digan ustedes, o diga la gente, y si hago el ridículo o si mis hijos me dicen ‘Ay mamá’, me vale, no estoy para darle gusto a nadie’”.