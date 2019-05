Médico del reality 'Botched' asegura que la nariz de Campuzano no tiene arreglo

Ciudad de México.- La actriz, Carmen Campuzano, acudió al reality médico Botched, con el fin de buscar un arreglo para su nariz, que ha sido víctima de múltiples cirugías, al quedar totalmente deshecha, a lo que el doctor del programa Paul Nassif le comentó a la actriz que no era candidata a otra cirugía.

Todos esos rumores me afectaron mucho, me hicieron parecer un monstruo. Pero luché como una guerrera, con fuerza y amor a mi vida. Ya no quería vivir mal", dijo Campuzano ante las cámaras del show.